Razvan Gavriloaia se intoarce acasa!

Unul dintre cei mai iubiti jucatori de handbal suceveni, Razvan Gavriloaia, vrea sa-si incheie cariera acasa. Veteranul, in prezent campion cu Dinamo, a dorit sa ajute gruparea CSU din Suceava sa se mentina in primul esalon valoric, contractul lui urmand sa inceapa la finele acestui sezon competitional."Revin acasa dupa o perioada lunga de timp. Vreau sa ajut Suceava cu experienta acumulata la Dunarea Calarasi si, mai ales, la Dinamo, formatie cu care am avut sansa sa cuceresc trofee pe plan ... citeste toata stirea