RC Gura Humorului a castigat pe terenul echipei Stiinta Petrosani

RC Gura Humorului a castigat restanta de la Petrosani si este la o victorie distanta de cea mai buna performanta din istoria de sase ani a clubului: clasarea pe podiumul Diviziei Nationale de rugbi.Gruparea humoreana s-a impus, la sfarsitul saptamanii trecute, in Valea Jiului, in fata gazdelor de la Stiinta, cu scorul de 32-22 (13-12), la finalul unui meci disputat pe un teren acoperit de zapada in ... citește toată știrea