RC Gura Humorului, la a cincea victorie stagionala

> Intr-un meci restanta din etapa a VI-a, Sportul Studentesc - RC Gura Humorului 20-75Rugby Club Gura Humorului a obtinut o noua victorie in deplasare, ajungand pe pozitia a treia a clasamentului in Divizia Nationala de Rugbi, in conditiile in care mai are si doua etape restante de jucat din tur.La finele saptamanii trecute, pe o caldura insuportabila, humorenii au jucat in deplasare, in Capitala, cu Sportul Studentesc. Victoria bucovinenilor nu mira avand in ... citește toată știrea