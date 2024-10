RC Gura Humorului s-a impus pe terenul formatiei CSU Alba Iulia

Rugby Club Gura Humorului a obtinut o victorie cu punct bonus in meciul jucat, la finele saptamanii precedente, la Alba Iulia, in cadrul Diviziei Nationale de Seniori.Oaspetii au reusit sa domine jocul in fata unui adversar, care, desi aflat pe ultimul loc, a avut in teren mai multi internationali din Republica Moldova, care au fost puternici la nivel de gramada.Scor final al partidei a fost, CSU Alba Iulia - RC Gura Humorului 12-27.Antrenorul jucator Sean Morrell, Marian Morosanu, Ionut ... citește toată știrea