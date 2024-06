Releul Mihoveni Scheia si Larix Dornisoara, campioanele acestui sezon competitional

Editia de campionat 2023-2024 a Ligii a V-a s-a incheiat, la finele saptamanii trecute, odata cu disputarea meciurilor din etapa a XVIII-a. In Seria I, titlul de campioana a fost castigat de Releul Mihoveni, care in ultima runda a zdrobit cu scorul de 12-1 pe FC Marginea. Urmatoarele locuri in clasament au fost ocupate de Sporting Siminicea si Polul Nord Brodina.Intrecerea din Seria a II-a a fost dominata de la inceput pana la sfarsit de Larix Dornisoara, care s-a impus la final fara emotii. ... citește toată știrea