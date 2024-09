Remiza in cel mai echilibrat meci al rundei, Bradul Putna - Viitorul Liteni

Si runda cu numarul patru a adus goluri multe in Liga a IV-a. Cele mai multe s-au marcat in meciul jucat la finele saptamanii trecute pe stadionul Areni, 14! Cetatea 1932 Suceava a invins-o pe Zimbru Siret prin punctele marcate de Marian Ilie (4), Cerlinca (2), Codau (2), Nistor, Netbai, Mateiciuc, Chelari, Samson si Filip. Justificarea diferentei de scor si a numarului de 37 de goluri inscrise in patru etape vine din faptul ca formatia suceveana are o echipa formata din profesionisti si ... citește toată știrea