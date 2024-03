Reprezentantii Clubului ACS "Nada Florilor" au stralucit la Cupa Bestar de la Iasi, categoria U12

In perioada 9-11 martie, Iasiul a gazduit Cupa Bestar, un turneu de tenis de camp de nivel inalt din cadrul Circuitului National de Tenis al Federatiei Romane de Tenis (FRT), dedicat categoriei U12. Competitia organizata de Tennis Club Micul AS a fost prilejul unor performante remarcabile din partea reprezentantilor Clubului ACS "Nada Florilor".La categoria feminin, U12, Elena Tanasa a cucerit locul I dupa o evolutie impresionanta, invingandu-si adversara, Andrea Nour, in finala, cu un scor ... citește toată știrea