Revansa bucovinenilor in fata maramuresenilor a venit chiar din prima etapa

> In prima runda de campionat, Mina-ur Baia Mare - CSU din Suceava, 28-30CSU din Suceava si-a luat o revansa binemeritata in fata gruparii Minaur Baia Mare, dupa ce in sezonul precedent bucovinenii au pierdut de trei ori la un singur gol diferenta in fata maramuresenilor. Nu se stie exact daca s-au suprapus astrele, dar in chiar prima etapa a Ligii Zimbrilor 2022-2023, Minaur Baia Mare - CSU din Suceava a fost 28-30 (14-15)."Universitarii" suceveni au facut un joc curajos, evoluand cu mare