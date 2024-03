Rezultate notabile ale atletilor universitari suceveni, la Bacau

In perioada 24-25 februarie a.c., in municipiul Bacau, s-a desfasurat Campionatul national universitar de atletism in sala, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava (USV) avand o delegatie de sase sportivi si doi delegati.In urma participarii la competitia de la Bacau s-au remarcat urmatorii universitari suceveni: Roxana Ghiuta, locul trei la proba de 800, 200 si 400 m; Cosmin Craciun - locul doi; Iulian Hasna - locul trei; Alexandru ... citește toată știrea