Rezultate remarcabile ale sportivilor Clubului Kim Long Dao din Falticeni

Intr-o atmosfera incarcata de energie si dedicare, Campionatul National de Qwan Ki Do pentru copii si juniori, organizat de Federatia Romana de Arte Martiale - Departamentul Qwan Ki Do, a avut loc in perioada 23-24 martie, la Sala Polivalenta "Elisabeta Lipa" din Botosani. Evenimentul, desfasurat sub egida Agentiei Nationale pentru Sport si cu sprijinul mai multor entitati locale si regionale, a reunit un numar impresionant de sportivi, 681, cu varste cuprinse intre 7 si 15 ani, reprezentand 29 ... citește toată știrea