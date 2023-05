Campionatul National de Qwan Ki Do pentru sportivi peste 16 ani (juniori I, seniori si veterani), care a avut loc in perioada 13-14 mai 2023, la Roman, a reunit o bogata participare, 210 sportivi de la 25 de cluburi sportive din 17 orase aratandu-si maiestria in arte martiale spre a le fi evaluata.Competitia s-a desfasurat la probele de Thao Quyen individual, Thao Quyen sincron, Song Luyen (lupta regizata) si Giao Dau (lupta competitionala), pe categoriile de varsta 16-17 ani, 18-39 ani si ... citeste toata stirea