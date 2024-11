Rezultate remarcabile pentru sportivii suceveni

Timisoara a gazduit de curand Campionatul National de Fond la canotaj, competitie la care sportivii de la CSM Suceava, pregatiti de Ioan Despa si Ana Avramia, s-au descurcat admirabil, cucerind in total 13 medalii.La seniori, Darius Racovita a urcat de doua ori pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere, mai intai la simplu, dupa care, impreuna cu Stefan Nedelcu, la dublu rame. In aceeasi proba, Adrian Nazarov si Constantin Tricolici si-au trecut in palmares medalia de bronz.La ... citește toată știrea