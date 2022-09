Roger Federer, omagiat la scena deschisa la retragerea din activitatea competitionala

Legenda tenisului elvetian si mondial, Roger Federer, si-a incheiat activitatea competitionala cu o infrangere, la dublu, alaturi de marele sau rival, spaniolul Rafael Nadal, in fata perechii americane Jack Sock/Frances Tiafoe, 6-4, 6-7 (2/7), 9-11, in Laver Cup, competitie ce se desfasoara la Londra.In fata a zeci de mii de oameni aflati in tribunele arenei O2, care i-au scandat in repetate randuri numele, Federer si Nadal, care fac parte din echipa "Europei", s-au "inclinat" in fata ... citeste toata stirea