> Suceveanul Daniel Stanciuc, folosit mult prea putin in esecul cu austrieciiRomania a fost invinsa de Austria cu 30-35 (17-19) in preliminariile Campionatului European din 2024. La doar 19 ani, suceveanul Daniel Stanciuc a confirmat insa ca merita sa se afle printre "tricolorii" cu experienta.Coordonatorul de joc de la CSU din Suceava a inceput bine meciul desfasurat in sala "Dinamo" din Bucuresti. La primul atac al reprezentativei tarii noastre Stanciuc a obtinut o aruncare de la 7 metri, ... citeste toata stirea