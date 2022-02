Romania, campioana editiei!

> Sucevenii au contribuit din plin la zestrea de medaliiRomania s-a clasat pe prima pozitie in ierarhia balcaniadei de juniori Under 20 din Serbia, cu 13 medalii (5 de aur, 5 de argint si 3 de bronz), fiind urmata in clasament de catre Turcia si Grecia. Din lotul care a facut deplasarea la Belgrad s-au aflat si sportive din judetul Suceava, care au contribuit din plin la zestrea de medalii.Talida Sfarghiu, cea mai buna junioara din tara noastra in ultimii ani, a reusit sa devina campioana ... citeste toata stirea