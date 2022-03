Romania, cu humorenii Mihai Macovei si Daniel Plai pe teren, a invins Olanda

> Nationala noastra are inca sanse sa mearga la Cupa MondialaRomania a invins cu scorul de 38-12 (26-12) reprezentativa Olandei, sambata, la Amsterdam, in ultima etapa a Rugby Europe Championship 2022, si va juca in turneul de recalificare la Cupa Mondiala 2023 din Franta.Pe terenul din cadrul National Rugby Center din Amsterdam tricolorii s-au impus in urma unui meci pe care l-au dominat, insa nu atat de autoritar pe cat se anticipa, meci la capatul caruia termina competitia pe locul 3 al ... citeste toata stirea