Primul din stanga imaginii, Alin Conache> La finalul meciului, in nationala Romaniei a debutat si suceveanul Alin ConacheNationala de rugbi a Romaniei a fost invinsa cu un categoric 82-8 (33-8) de reprezentativa Irlandei, sambata, in meciul de debut de la CM 2023 care are loc in Franta, in Grupa B, in partida care a avut loc pe Stade de Bordeaux.Asa cum era de anticipat, Romania nu a pus deloc probleme liderului la zi a ierarhiei internationale si castigatoarei din acest an a Turneului celor ... citeste toata stirea