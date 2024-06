Romania, gata de lupta cu vecinii ucraineni

Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis un mesaj in care afirma ca echipa este pregatita pentru EURO 2024 si pentru meciul de debut cu Ucraina."In pragul debutului Romaniei la EURO 2024, vreau sa va impartasesc entuziasmul si determinarea echipei noastre. Stim ca fiecare dintre voi traieste cu sufletul alaturi de noi aceste momente pline de emotie. Misiunea noastra, mai presus de orice obiectiv, este sa aducem bucurie in inimile romanilor. Am ajuns aici ... citește toată știrea