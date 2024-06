Romania, la mana ei pentru calificarea in optimi

Selectionata Romaniei nu depinde, neaparat, de altii pentru calificarea in optimile EURO 2024. Cu o victorie sau un egal, echipa pregatita de Edward Iordanescu este in faza urmatoare a competitiei.Romania se poate califica si daca pierde, cu conditia ca Ucraina sa nu castige in fata Belgiei. O mana de ajutor ne-a dat Italia, care a egalat dramatic in ultimul minut al prelungirilor Croatia si a lasat-o doar cu doua puncte pe locul trei, deci cu un punct mai putin decat Romania. Spania si-a ... citește toată știrea