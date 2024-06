Romania s-a calificat de pe primul loc in optimile de finala ale Euro 2024

foto: EuronewsIn fata a peste 25.000 de suporteri romani, prezenti la Frankfurt, nationala de fotbal a Romaniei s-a calificat miercuri in optimile de finala ale Euro 2024 din Germania, de pe primul loc in grupa. Tricolorii au remizat cu Slovacia, scor 1-1, si va juca cel mai probabil cu Slovenia, in optimi.Slovacia a deschis scorul in minutul 24 in partida cu Romania, insa Razvan Marin a egalat inainte de pauza, astfel ca cele doua echipe se aflau la egalitate la jumatatea partidei. Repriza ... citește toată știrea