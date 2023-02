Romania s-a impus clar in fata Poloniei

La acest meci a debutat la nationala si suceveanul Alin ConacheNationala Romaniei a invins clar echipa Poloniei, cu 67-27 (38-10), sambata, pe Stadionul National Arcul de Triumf din Bucuresti, in meciul de debut al editiei 2023 a Rugby Europe Championship."Stejarii" au debutat cu dreptul in competitie, reusind o victorie fara emotii in fata unei nou-promovate in primul esalon al Rugby Europe.La primul meci al antrenorului Eugen Apjok in acest mandat, Romania a reusit 11 eseuri, prin Mihai ... citeste toata stirea