> Suceveanul Alexandru Rata, cel mai bun jucator al echipei Romaniei pana in prezentNationala de volei masculin s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European, care are loc la Varna, in Bulgaria. Echipa Romaniei a trecut in optimi de Croatia cu 3-2.Alexandru Rata a fost cu adevarat de neoprit in meciul cu croatii. A facut punct dupa punct, spre disperarea adversarilor si marea bucurie a sutelor de romani prezenti in tribunele Palatului Sporturilor din Varna. A terminat ... citeste toata stirea