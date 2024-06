Romania va intalni Olanda in optimile de finala

Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe Football Arena, din Munchen, de la ora 19:00.Romania a castigat Grupa E a competitiei, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea in Grupa D.In urma rezultatelor de miercuri, dintre echipele clasate pe locul al treilea in grupe au ratat calificarea Ungaria (3 puncte) si Croatia (2 puncte). ... citește toată știrea