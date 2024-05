Romania va participa cu 27 de ciclisti la Campionatele Europene

> Cap de lista este falticeneanul Vlad DascaluRomania va participa cu 27 de ciclisti la Campionatele Europene de mountain bike care vor avea loc in perioada 8-12 mai, la Cheile Gradistei, in frunte cu campionii europeni Vlad Dascalu (cross country olimpic) si Ede Molnar (eliminator).Organizatorii asteapta peste 10.000 de spectatori la Cheile Gradistei in cele cinci zile de competitie vor avea ocazia sa vada circa 450 de sportivi, printre care frantuzoaica Pauline Ferrand-Prevot, multipla ... citește toată știrea