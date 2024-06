Romania, victorie de senzatie la un Campionat european

> Tricolorii au invins Ucraina, intr-un meci de debut de vis la EURO 2024, Romania - Ucraina 3-0!Echipa nationala de fotbal a Romaniei a invins, ieri, la Munchen, reprezentativa Ucrainei, in primul meci de la Campionatul european de fotbal din Germania. Tricolorii au facut un meci tactic perfect gandit de Edward Iordanescu, s-au impus cu 3-0 (1-0) si conduc pentru moment in Grupa E.Primul sut pe poarta i-a apartinut lui Florinel Coman, care a trimis pe centrul portii aparate de Lunin, in ... citește toată știrea