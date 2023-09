> Suceveanul Alin Conache este unul dintre sportivii de succes din cadrul programului"Rugby pentru toti", cel mai complex program de educatie non-formala prin sport, isi va continua parcursul si in anul scolar 2023/2024, sub coordonarea directa si implementarea Fundatiei Te Aud Romania."Lansat in anul 2017, ca un mecanism anual, proiectul este finantat de DHL Express Romania si Banca Comerciala Romana, iar pe parcursul celor sase ani de implementare pana in prezent, organizatia humoreana a ... citeste toata stirea