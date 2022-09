S-a marcat cel putin cate un gol in fiecare meci al primei etape a noului sezon competitional

Editia de campionat 2022-2023 a Ligii a IV-a a inceput la finele saptamanii trecute. Fata de cele 10 formatii din sezonul precedent, in acest an, numarul formatiilor participante in esalonul al patrulea a crescut la 15. Numele noi sunt Foresta II Suceava, Bucovina Darmanesti, Sporting Poieni Solca, Dorna Vatra Dornei si Academica Galanesti. Primul lider al campionatului este Somuzul Preutesti, care s-a impus cu 3-0 in disputa cu Bucovina Darmanesti.Sezonul de ... citeste toata stirea