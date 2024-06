S-a marcat in fiecare meci si in ziua a treia, dar cei din grupa C au fost mult mai "zgarciti"

Si in a treia zi a EURO 2024 s-a marcat in fiecare meci, insa echipele din grupa C au fost cam retinute cu reusitele. Fara golgheterul Lewandowski, Polonia s-a descurcat admirabil in fata Olandei si a pierdut la limita, cu 1-2, dupa ce salvatorul "portocalei mecanice" a fost tot longilinul Weighhorst.Daca batavii au avut noroc pe final, nu acelasi lucru s-a intamplat si cu danezii, care au fost superiori slovenilor, insa un sut norocos le-a stricat ordinea de zi si duelul Danemarca - Slovenia ... citește toată știrea