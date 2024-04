S-a reluat sezonul competitional cu meciurile din etapa a X-a

Sezonul de primavara al Ligii a V-a s-a reluat, la finele saptamanii trecute, cu meciurile etapei a X-a, prima din retur. In Seria I, toate partidele s-au incheiat cu victoria formatiilor gazda.In Seria a II-a, Larix Dornisoara si-a marit avansul in fruntea ierarhiei dupa ce a castigat duelul cu ultima clasata, ACS Valea Suhei, iar principala urmaritoare, Juniorul Falticeni, s-a incurcat pe teren propriu.Rezultate inregistrate in etapa a X-a a Ligii a ... citește toată știrea