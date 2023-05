> Elevii seminaristi suceveni si-au adjudecat un loc secund si doua mentiuniElevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox (STLO) "Mitropolitul Dosoftei" Suceava au participat, in ziua de 29 aprilie a.c., la o competitie de sah, la Iasi, in cadrul proiectului national "Sah in scoala", editia fiind organizata in parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox "Sfantul Vasile cel Mare" din Iasi. Participantii, de la 14 licee, din 4 judete (Iasi, Botosani, Suceava, Bacau), printre ... citeste toata stirea