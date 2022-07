Sahistii suceveni, in competitii

Luna iunie a fost destul de darnica cu sahul sucevean, in 4, 18 si 26 ale acestei luni disputandu-se diferite competitii. Astfel, in 4 iunie, la Iulius Mall Suceava, in organizarea Palatului Copiilor Suceava, in colaborare cu Clubul Sportiv Ariadna Suceava, a avut loc "Cupa Unirii la sah" pentru copii si juniori. La aceasta competitie au fost 31 de participanti din orasele Suceava, Gura Humorului, Falticeni si Radauti, copii cu varste cuprinse intre 6 si 17 ani. Concursul s-a desfasurat in ... citeste toata stirea