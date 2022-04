Sase jucatori de la CSS Gura Humorului, convocati pentru un stagiu de selectie pentru nationala Romaniei

In perioada 15-20 mai, la Barlad, va avea loc un stagiu de pregatire si selectie pentru Romania U18. Toti sportivii convocati au fost vazuti de catre Marius Tincu, directorul tehnic al Federatiei Romane de Rugbi in vizitele pe care le-a facut la cluburile din tara in timpul pandemiei pentru a lucra cu jucatorii si antrenorii. Pentru acest cantonament, stafful tehnic a selectat 37 de jucatori.Este primul stagiu de pregatire si selectie pentru Romania U18 in acest an. "Stejareii" vor participa ... citeste toata stirea