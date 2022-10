Etapa a III-a a Ligii a V-a de fotbal a judetului Suceava a dus la schimbarea liderului clasamentului in ambele serii ale ligii.Unirea Salcea a urcat pe primul loc in Seria I, dupa ce a castigat in deplasarea de la Forasti, cu scorul de 4-0, prin golurile marcate de Claudiu David (2) si Daniel Burac. Victoria Vadu Moldovei si Sporting Siminicea completeaza podiumul, tot cu cate sapte puncte stranse pana acum. ... citeste toata stirea