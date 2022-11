Scoala suceveana de lupte continua sa fie pe podium

La finele saptamanii trecute, la Resita, s-a desfasurat finala Campionatului National individual de seniori la lupte greco-romane. Scoala suceveana a demonstrat din nou ca are valoare, doi dintre sportivii de la CSM reusind sa urce pe podiumul de premiere. Este vorba despre Agache Adrian, locul 3 la categoria 77 de kilograme, si Stefanachi Codrut, locul 3 la aceeasi categorie."Ma bucur pentru aceasta medalie, tinand cont ca am suferit o accidentare grava anul trecut si am venit dupa o ... citeste toata stirea