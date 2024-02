Scor onorabil pentru CSU Suceava in fata campioanei Dinamo Bucuresti

> Intr-un meci din etapa a XVIII-a, CSU Suceava - Dinamo 36-40Asa cum era de anticipat, meciul dintre CSU Suceava si Dinamo, din cadrul etapei a XVIII-a a Ligii Zimbrilor, a adus in sala "Dumitru Bernicu", la finele saptamanii trecute, mai multi spectatori ca de obicei. Mica sala suceveana s-a dovedit a fi neincapatoare pentru numerosii iubitori ai handbalului de pe aceste meleaguri.Desi a avut in fata campioana Romaniei, care are prima sansa la castigarea titlului si in acest sezon ... citește toată știrea