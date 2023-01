Se stie metodologia promovarii in Liga a III-a

In ultima sedinta a Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a fost aprobat regulamentul privind desfasurarea jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a III-a.Echipa campioana a judetului Suceava este repartizata in Regiunea Nord-Est si poate intalni la barajul de promovare una dintre campioanele judetelor Botosani, Neamt, Iasi, Bacau sau Vaslui. Adversarul va fi stabilit in urma tragerii la sorti de luna viitoare. Turul barajului se va disputa pe data de 17 iunie, iar returul ... citeste toata stirea