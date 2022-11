Set la zero cu care Foresta Suceava s-a impus la Miercurea Ciuc

> Intr-un meci din cadrul etapei a XI-a a Seriei I, Csikszereda II 0-6 (0-2)Liderul la zi al Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava nu a avut nicio emotie in meciul din etapa a XI-a, jucat la finele saptamanii trecute pe terenul celor de la Miercurea Ciuc II. Primul pentru suceveni a venit mai greu, el fiind marcat din penalti de Netbai in minutul 28. Pana la pauza oaspetii au mai inscris o data prin Karime Makongo in urma unei lovituri libere.In repriza a doua elevii ... citeste toata stirea