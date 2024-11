Set si meci pentru Cetatea 1932 Suceava la Iacobeni

Prima clasata in Liga a IV-a a judetului Suceava, Cetatea 1932 Suceava, a castigat cu 6-1 la Iacobeni dupa ce a fost condusa cu 1-0 la pauza. Meciul a contat pentru etapa a XI-a, pentru suceveni marcand Codau, de patru ori, Marian Ilie si Vitu.Bradul Putna a castigat cu 2-1 prima partida de pe teren propriu disputata in nocturna, in care a avut drept adversar pe Forestierul Frumosu. Golurile invingatorilor au fost marcate de catre Danila si C. Coroama.Intr-un alt ... citește toată știrea