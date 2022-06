Sezon de exceptie pentru echipele de la CSU din Suceava

Sectia de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a incheiat actualul sezon competitional, iar jucatorii au intrat in vacanta. CSU din Suceava este unul dintre putinele cluburi sportive din Romania care, in fiecare an, inscrie in competitiile oficiale echipe de la toate categoriile de varsta si se remarca prin performante deosebite. In acest an, toate obiectivele propuse au fost realizate.Echipa de seniori s-a clasat pe pozitia a 9-a, reusind astfel sa isi pastreze un loc ... citeste toata stirea