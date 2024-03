Simona Halep va reveni in circuit la turneul de la Miami

Jucatoarea de tenis Simona Halep, a declarat la plecarea spre Miami, unde va disputa primele meciuri oficiale dupa mai bine de un an si jumatate, ca ii va fi foarte greu sa reintre in forma care a consacrat-o, acesta fiind si motivul pentru care nu si-a stabilit inca obiectivele pentru urmatoarea perioada."Au fost niste zile foarte emotionante si obositoare, epuizante as putea spune, dar sunt bucuroasa in acelasi timp, pentru ca am reusit ceea ce imi doream de la inceput, sa se faca dreptate ... citește toată știrea