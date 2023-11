Canotoarea Simona Radis a declarat la finalul galei in care a fost desemnata "Sportivul anului" in canotajul romanesc, ca isi doreste ca 2024 sa fie cel mai bun an din cariera sa."Pe noi ne bucura fiecare titlu pe care reusim sa-l cucerim. Ma bucura sa fiu si anul acesta sportivul anului, dar trebuie sa recunosc ca nu ma asteptam absolut deloc. Imi doresc ca 2024 sa fie cel mai bun an din cariera. Impreuna avem planuri mari si vom da totul pentru a ne atinge visurile. Cel mai frumos moment ... citeste toata stirea