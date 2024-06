Soimii Gura Humorului a promovat in Liga a III-a

Judetul Suceava are din nou trei reprezentante in Seria I a Ligii a III-a de fotbal dupa ce Soimii Gura Humorului a castigat ambele partide ale barajului de promovare. In primul meci, cu adversara Comstar Vaslui, humorenii s-au impus cu categoricul scor de 5-0. Si in retur, bucovinenii au castigat cu 3-2.Asadar, dupa retragerea formatiei Foresta Suceava din ... citește toată știrea