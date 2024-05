Soimii Gura Humorului a ramas lider

Soimii Gura Humorului a ramas cu un avans de patru puncte in fruntea clasamentului Ligii a IV-a, dupa ce a castigat pe stadionul Tineretului, in fata celor de la Sporting Poieni Solca, cu scorul de 5-0, prin golurile marcate de Tunsu (2), Kuruc, Luchian si Moloce.In derbiul etapei, Juniorul Salcea s-a impus pe terenul de la LPS, in inferioritate numerica, dupa eliminarea portarului Baiceanu inca din minutul 7, in fata campioanei en-titre Viitorul Liteni, cu 2-1, prin golurile inscrise de Vitu ... citește toată știrea