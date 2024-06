Soimii Gura Humorului are sanse mari sa refaca grupul de trei echipe sucevene in Liga a III-a

FC Soimii Gura Humorului a castigat clar prima mansa a barajului pentru promovarea in Liga a III-a, dupa ce a castigat, pe teren propriu, in fata celor de la Comstar Vaslui, cu scorul de 5-0.Sustinuta din tribune de aproape 1.500 de spectatori, echipa antrenata de Mihai Obreja s-a impus fara emotii in meciul tur de pe stadionul Tineretului, gratie ... citește toată știrea