In cadrul etapei a VIII-a a Ligii a IV-a de fotbal, liderul Soimii Gura Humorului a reusit o noua victorie si maximum de puncte in clasament. In plasa liderului sta Juniorul Salcea, care s-a impus clar la Fratautii Vechi, cu scorul de 5-0. Tot cu 5-0 a castigat si Viitorul Liteni disputa de la Fantanele, prin golurile marcate de Lungu (2), Scutariu, Nutescu si Maftei. ... citeste toata stirea