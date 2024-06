Soimii Gura Humorului, noua campioana a Ligii a IV-a a judetului Suceava

FC Soimii Gura Humorului este noua campioana a Ligii a IV-a. Intr-o ultima etapa in care s-au disputat doar doua meciuri, echipa pregatita de Mihai Obreja a cucerit titlul judetean, dupa ce a castigat, pe teren propriu, in fata celor de la Forestierul Frumosu, cu scorul de 8-1. S-au jucat doar doua meciuri pentru ca formatiile oaspete in celelalte cinci partide nu s-au prezentat.Trofeul, primul castigat la nivel judetean de o echipa din Gura Humorului dupa o pauza de 15 ani, a fost inmanat ... citește toată știrea