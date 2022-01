Somuz Falticeni a reluat antrenamentele

Somuz Falticeni s-a reunit, la finele saptamanii trecute, pe stadionul "Constantin Jamaischi", in vederea startului pregatirilor pentru partea a doua a campionatului Ligii a III-a.La primul antrenament din acest an, sub comanda antrenorului Iulian Ionesi s-au prezentat un numar de 18 jucatori, 15 din vechea formula de echipa, Puianu, Malac, Alecsandru, Al. Nistor, Antonesei, Vitu, E. Ciobanu, R. Ciobanu, Bejenar, Cirstean, Pitic, Julei, I. Nistor, Sahru si Strajeriu, plus trei jucatori aflati ... citeste toata stirea