Somuz Falticeni a remizat cu FC Botosani intr-un meci amical

Somuz Falticeni a inregistrat al treilea rezultat pozitiv in amicale, dupa ce a remizat in compania prim-divizionarei FC Botosani, scor 1-1, intr-un meci test disputat pe terenul Mecanex.Gruparea botosaneana a deschis scorul prin suceveanul Dimitrie Toader, Somuz egaland printr-un autogol al gazdelor.Somuz Falticeni a inceput meciul in urmatoarea formula: Puianu - Alecsandru, Asibey, Pintilei, E. Ciobanu, Cirstean, Danila, Maxim, Popovici, Savin, Merticariu. Au mai intrat: Zvoronciuc - ... citeste toata stirea