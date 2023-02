Somuz Falticeni a terminat la egalitate amicalul cu Ceahlaul Piatra Neamt

Dupa incheierea stagiului de pregatire centralizata, formatia de Liga a III-a Somuz Falticeni a disputat un joc test impotriva colegei de serie Ceahlaul Piatra Neamt. Partida s-a disputat pe teren neutru, la Roman, si s-a incheiat la egalitate, 1-1. Echipa antrenata de Daniel Stoica a deschis scorul prin juniorul Alexandru Savin, in minutul 23, golul nemtenilor fiind inscris in minutul 62 de Patrick Petre, din lovitura de la 11 metri. Falticenenii si-au trecut in cont doua bare, prin acelasi ... citeste toata stirea