Somuz Falticeni a terminat pe primul loc play-out-ul Seriei I

> In ultimul meci oficial al sezonului, Somuz Falticeni - Rapid Brodoc 7-0Somuz Falticeni a incheiat sezonul competitional 2023/2024 pe primul loc in play-out-ul Seriei I a Ligii a III-a, dupa ce a castigat, pe teren propriu, in fata vasluienilor de la Rapid Brodoc, cu scorul de 7-0!Echipa antrenata de Daniel Stoica a dominat jocul din ultima etapa in fata oaspesilor din Vaslui si a marcat de sapte ori prin golurile marcate de Julei ('2 si '24), Savin ('18 si '26), Asibey ('28 si '86) si ... citește toată știrea